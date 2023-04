"Le domande le faccio io": Serena Bortone, sfogo duro con l'ospite (Di giovedì 6 aprile 2023) Marina Occhiena, quarto componente del gruppo storico “I Ricchi e Poveri”, è stata ospite di “Oggi È Un Altro Giorno”, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Non è stata, però, una chiacchierata amorevole in un salotto comodo. C'è stata acredine tra l'intervistatrice, la Bortone, e l'intervistata, la Occhiena. Quest'ultima si è raccontata, la sua vita e la sua carriera, ma al momento di rievocare il suo strappo dal gruppo avvenuto nel 1981 si è irrigidita: “Per la stampa è stato più gustoso scrivere che sono stata allontanata, ma in realtà ho scelto io di uscire dal gruppo”. Al che la Bortone, giustamente, ha chiesto i motivi di una decisione così forte, ma la Occhiena a quel punto ha dato risposte evasive, irritando la conduttrice che ha ribattuto: “È un'intervista e nelle interviste le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Marina Occhiena, quarto componente del gruppo storico “I Ricchi e Poveri”, è statadi “Oggi È Un Altro Giorno”, il programma di Rai 1 condotto da. Non è stata, però, una chiacchierata amorevole in un salotto comodo. C'è stata acredine tra l'intervistatrice, la, e l'intervistata, la Occhiena. Quest'ultima si è raccontata, la sua vita e la sua carriera, ma al momento di rievocare il suo strappo dal gruppo avvenuto nel 1981 si è irrigidita: “Per la stampa è stato più gustoso scrivere che sono stata allontanata, ma in realtà ho scelto io di uscire dal gruppo”. Al che la, giustamente, ha chiesto i motivi di una decisione così forte, ma la Occhiena a quel punto ha dato risposte evasive, irritando la conduttrice che ha ribattuto: “È un'intervista e nelle interviste le ...

