Le condizioni di salute di Berlusconi: la polmonite è la conseguenza di una leucemia (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultima volta in ospedale al San Raffaele era stato trattenuto più giorni del previsto. Il ritorno a casa e poi la rianimazione Leggi su corriere (Di giovedì 6 aprile 2023) L’ultima volta in ospedale al San Raffaele era stato trattenuto più giorni del previsto. Il ritorno a casa e poi la rianimazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : ?? #Berlusconi, le condizioni di salute: a quanto si apprende i leader di Fi, si trova ricoverato in terapia intensi… - fanpage : Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi preoccupano e non poco. Alfonso Signorini ha sospeso i festeggiament… - amnestyitalia : ?? Preoccupano le condizioni di salute di Abdulhadi Al-Khawaja, difensore dei diritti umani del #Barhain in carcere… - OssRepressione : Aggiornamenti importanti sulle condizioni detentive e di salute dell'anarchico #AlfredoCospito - 1einfinitimondi : RT @CavalloTorre: Chiediamo alla politica di occuparsi della salute mentale - e non soltanto delle condizioni economiche e di studio - perc… -