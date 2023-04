Le case di moda non possono più fare a meno dei giovani artigiani (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo precario in cui viviamo, costretto a ripensarsi da capo nei suoi attributi più longevi, il lavoro rappresenta la questione più dibattuta e controversa degli ultimi anni. Sembra che per le giovani generazioni ci siano solo due strade: la prima è la fuga, il rifiuto per l’annosa concezione del lavoro stabilito e regolamentato, depositario di uno zelo produttivo che oggi si interpreta come inconciliabile con l’impoverimento in crescita. La seconda è il ritorno, una lenta risalita che punta invece a rimetterlo al centro della vita degli individui, nobilitandolo di nuovo nella sua dimensione “antica”. Qualche mese fa, a questo proposito, avevamo indagato l’aumento del ricorso alle maestranze da parte dei giovani, o meglio, a quei mestieri pratici e manuali che si apprendono con fatica e convergono con un immaginario distantissimo dall’apparente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo precario in cui viviamo, costretto a ripensarsi da capo nei suoi attributi più longevi, il lavoro rappresenta la questione più dibattuta e controversa degli ultimi anni. Sembra che per legenerazioni ci siano solo due strade: la prima è la fuga, il rifiuto per l’annosa concezione del lavoro stabilito e regolamentato, depositario di uno zelo produttivo che oggi si interpreta come inconciliabile con l’impoverimento in crescita. La seconda è il ritorno, una lenta risalita che punta invece a rimetterlo al centro della vita degli individui, nobilitandolo di nuovo nella sua dimensione “antica”. Qualche mese fa, a questo proposito, avevamo indagato l’aumento del ricorso alle maestranze da parte dei, o meglio, a quei mestieri pratici e manuali che si apprendono con fatica e convergono con un immaginario distantissimo dall’apparente ...

