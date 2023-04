Le calotte glaciali perdono 600 metri al giorno (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - Uno studio ha scoperto che le calotte glaciali possono crollare nell'oceano con una velocità di 600 metri al giorno, molto più velocemente di quanto registrato in precedenza. Il report della Newcastle University dimostra che alcune calotte glaciali dell'Antartide, tra cui il "ghiacciaio del giorno del giudizio" e più grande del mondo Thwaites, potrebbero subire periodi di rapido collasso nel prossimo futuro, accelerando ulteriormente l'innalzamento del livello del mare. L'innalzamento degli oceani sarà una delle conseguenze più devastanti del riscaldamento globale, con migliaia di città costiere inondate. Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - Uno studio ha scoperto che lepossono crollare nell'oceano con una velocità di 600al, molto più velocemente di quanto registrato in precedenza. Il report della Newcastle University dimostra che alcunedell'Antartide, tra cui il "ghiacciaio deldel giudizio" e più grande del mondo Thwaites, potrebbero subire periodi di rapido collasso nel prossimo futuro, accelerando ulteriormente l'innalzamento del livello del mare. L'innalzamento degli oceani sarà una delle conseguenze più devastanti del riscaldamento globale, con migliaia di città costiere inondate.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unabellaestate : RT @Marco_dreams: Notizia di oggi: In Norvegia le calotte glaciali si ritirano 20 volte più rapidamente di quanto ipotizzato. E non è che n… - RistagnoAnna : RT @Marco_dreams: Notizia di oggi: In Norvegia le calotte glaciali si ritirano 20 volte più rapidamente di quanto ipotizzato. E non è che n… - ABarolini : RT @Marco_dreams: Notizia di oggi: In Norvegia le calotte glaciali si ritirano 20 volte più rapidamente di quanto ipotizzato. E non è che n… - Alexpalzy : RT @Marco_dreams: Notizia di oggi: In Norvegia le calotte glaciali si ritirano 20 volte più rapidamente di quanto ipotizzato. E non è che n… - SilviaPortavoce : RT @stefaniaconti: ?? Le calotte glaciali si ritirano 20 volte più rapidamente di quanto ipotizzato Uno studio dimostra che i ghiacci norveg… -