Le bugie di Cartabellotta sulla sanità “autonoma”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo un report pubblicato dalla Fondazione Gimbe la proposta di legge sull’autonomia differenziata, approvata in un recente consiglio dei ministri, è inevitabilmente destinata ad “amplificare le diseguaglianze di un Sistema sanitario nazionale, oggi universalistico ed equo solocarta”. Un sistema iniquo? Cambiamolo Sembrerebbe una dichiarazione scientificamente impegnativa, anche perché corroborata da uno studio previsionale di impatto che fa parlare numeri e dati e non le opinioni di chi la pensa in un modo o nell’altro. Quello che però subito non torna è particolarmente evidente. Intanto, si ammette che il sistema vigente è “universalistico ed equo solocarta”. Ma allora, se così è, perché conservarlo? Perché non provare a cercare altre vie? Perché presupporre a priori che affidare il sistema sanitario alle regioni, ...