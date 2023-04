le big di Premier sul portiere georgiano del Valencia Mamardashvili (Di giovedì 6 aprile 2023) Nonostante la sfortunata stagione che sta vivendo il Valencia, il suo portiere Giorgi Mamardashvili (22 anni) sta attirando su di sé... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Nonostante la sfortunata stagione che sta vivendo il, il suoGiorgi(22 anni) sta attirando su di sé...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimilianodu : @Cristoincroce1 Parliamo del fatto che se vogliono un giocatore le big di premier pagare più di 7,5 non sono niente - Cristoincroce1 : 5 milioni troppi poco io gli avrei date 7.5 così una big di premier può tranquillamente raddoppiargli l’ingaggio cazzo - Torrenapoli1 : @antisocialpati1 Alla faccia…uno che potrebbe andare al Bayern, in Premier o in altre big europee - HankSchrader88 : @ToniAzzurri @makva081 @MaQualeFrizione Non stavo parlando del Tottenham, poi dipenderà anche dai movimenti in entr… - NapoliAddict : Premier 'pazza' di Kim: tre big inglesi pronte a pagare la clausola #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaN… -