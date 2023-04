Le assunzioni previste dalle imprese ad aprile sono 443mila | cresce la domanda di lavoro

(Di giovedì 6 aprile 2023)le entrate programmateaded oltre 1,5 milioni per il trimestre-giugno, con un incremento delladidi circa 76mila unità rispetto ad2022 (+20,6%) e di 186mila unità sul corrispondente trimestre (+13,5%). Le maggiori opportunità diofferte dal comparto dei servizi turistici con 108mila lavoratori ricercati in concomitanza con le festività pasquali. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. L’industria nel suo complesso programma 105mila entrate nel mese e circa 400mila nel trimestre, con una crescita rispettivamente del 2,6% e del 13,1% rispetto a un anno ...

Su 22.810 persone da assumereper le attività di pasticcieri, gelatai e conservieri ... Infatti, nel 47,5% delleper le attività di pasticcieri, gelatai, conservieri, panettieri e ...A livello territoriale, infine, si osserva una più elevata crescita delleper il Sud e Isole (+36 mila nel mese di aprile) e per il Centro (+27mila nel mese di aprile), grazie alle ..."Il telefono squilla incessantemente ma i posti ormai sono esauriti e le temperaturenon ... hanno attivato un bonusma per gli agriturismi non va bene. Molto spesso gli agriturismi ...

