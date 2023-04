Lazio, sequestrati pc e telefoni tranne a Lotito: è senatore (Di giovedì 6 aprile 2023) La sede della Lazio è stata oggetto di perquisizioni approfondite da parte della Guardia di Finanza nella giornata di ieri alla ricerca di contratti e documentazioni bancarie per stabilire l’iter che ha definito il valore dei calciatori e come sono attestate le modalità di pagamento in sede di mercato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) La sede dellaè stata oggetto di perquisizioni approfondite da parte della Guardia di Finanza nella giornata di ieri alla ricerca di contratti e documentazioni bancarie per stabilire l’iter che ha definito il valore dei calciatori e come sono attestate le modalità di pagamento in sede di mercato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

