Lazio, riapre la galleria Colle Giardino in direzione Rieti: completata prima fase dei lavori (Di giovedì 6 aprile 2023) riapre dopo quasi due anni la galleria “Colle Giardino” in direzione Rieti. Al taglio del nastro oggi c’erano Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi, e i consiglieri regionali del Lazio Michele Nicolai ed Eleonora Berni. Dopo un sopralluogo Anas ha aperto al traffico in direzione Rieti, la galleria “Colle Giardino” situata sulla strada statale 4 “Salaria”. È stata infatti completata la prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023)dopo quasi due anni la” in. Al taglio del nastro oggi c’erano Marco Moladori, responsabile della struttura territoriale Anas, il Sindaco diDaniele Sinibaldi, l’assessore aipubblici, infrastrutture e politiche per la ricostruzione della RegioneManuela Rinaldi, e i consiglieri regionali delMichele Nicolai ed Eleonora Berni. Dopo un sopralluogo Anas ha aperto al traffico in, la” situata sulla strada statale 4 “Salaria”. È stata infattila...

