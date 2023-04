Lazio, Milinkovic-Savic lascerà i biancocelesti a fine stagione (Di giovedì 6 aprile 2023) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, lascerà il club biancoceleste al termine della stagione in corso Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, lascerà il club biancoceleste al termine della stagione in corso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il serbo a giugno farà le valigie per accontentare Lotito ed evitare di lasciare la Lazio a parametro zero. Milinkovic-Savic però sarebbe ancora completamente concentrato sul campionato e il suo obiettivo sarebbe quello di riportare la squadra di Maurizio Sarri in Champions League prima del suo addio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Sergej, centrocampista dellail club biancoceleste al termine dellain corso Sergej, centrocampista dellail club biancoceleste al termine dellain corso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il serbo a giugno farà le valigie per accontentare Lotito ed evitare di lasciare laa parametro zero.però sarebbe ancora completamente concentrato sul campionato e il suo obiettivo sarebbe quello di riportare la squadra di Maurizio Sarri in Champions League prima del suo addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

