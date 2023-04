Lazio-Juventus: Sarri vede la prima vittoria da ex. Napoli, quota da riscatto a Lecce (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarà Lazio-Juventus, big-match del sabato sera a chiudere il programma della 29esima giornata di Serie A. Le due squadre si ritrovano... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarà, big-match del sabato sera a chiudere il programma della 29esima giornata di Serie A. Le due squadre si ritrovano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - mirkonicolino : La #Juventus, esattamente come la #Lazio, ha collaborato fattivamente all'individuazione dei deficienti, eppure per… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - robertorodi76 : RT @JU29ROTEAM: Se, come scrivono Gazzetta e Tuttosport, la curva juventina verrà squalificata in campionato, avremo il quadro seguente: 1)… - Gazzetta_it : Juve: per la Lazio Allegri punta su Vlahovic. Milik o Di Maria a fianco del serbo #laziojuventus -