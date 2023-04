Lazio-Juventus, quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, probabili formazioni (Di giovedì 6 aprile 2023) La ventinovesima giornata di campionato si concluderà sabato 8 aprile con il big match tra Lazio e Juventus. Allo stadio Olimpico i biancocelesti, secondi in classifica con 55 punti, accoglieranno i bianconeri che, in attesa della sentenza sui 15 punti di penalizzazione, occupano il settimo posto. Fra i capitolini, Maurizio Sarri potrebbe scegliere Ciro Immobile al centro dell’attacco. Il centravanti è rientrato nell’ultimo turno contro il Monza ed ha lavorato senza problemi in gruppo e potrebbe partire titolare nel solito 4-3-3. Nel caso contrario, Felipe Anderson agirebbe da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai lati. Torna Marusic dopo la squalifica. In casa Juventus appare certo l’impiego di Angel Di Maria dal primo minuto al fianco di Dusan Vlahovic. Da valutare la condizione atletica di alcuni elementi dopo la sfida di Coppa Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) La ventinovesima giornata di campionato si concluderà sabato 8 aprile con il big match tra. Allo stadio Olimpico i biancocelesti, secondi in classifica con 55 punti, accoglieranno i bianconeri che, in attesa della sentenza sui 15 punti di penalizzazione, occupano il settimo posto. Fra i capitolini, Maurizio Sarri potrebbe scegliere Ciro Immobile al centro dell’attacco. Il centravanti è rientrato nell’ultimo turno contro il Monza ed ha lavorato senza problemi in gruppo e potrebbe partire titolare nel solito 4-3-3. Nel caso contrario, Felipe Anderson agirebbe da falso nueve con Pedro e Zaccagni ai lati. Torna Marusic dopo la squalifica. In casaappare certo l’impiego di Angel Di Maria dal primo minuto al fianco di Dusan Vlahovic. Da valutare la condizione atletica di alcuni elementi dopo la sfida di Coppa Italia ...

