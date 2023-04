Lazio-Juve, Lichtsteiner: «Non c’è una favorita» (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Lichsteiner da doppio ex della sfida di sabato tra Lazio e Juve: « Si tratta di un big match, è complicato fare pronostici» Lichtsteiner, ex di Lazio e Juve, a LaLaziosiamonoi.it ha detto la sua sulla sfida di campionato di sabato all’Olimpico. LE DICHIARAZIONI – «Non c’è favorita, ma la Juve con quella storia extra campo ha tanta pressione e tanti problemi. Si tratta di un big match, è complicato fare pronostici, è sempre stata una partita particolare. Sarri? Mi sembra un ottimo allenatore, ha fatto grandi cose ovunque è andato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Lichsteiner da doppio ex della sfida di sabato tra: « Si tratta di un big match, è complicato fare pronostici», ex di, a Lasiamonoi.it ha detto la sua sulla sfida di campionato di sabato all’Olimpico. LE DICHIARAZIONI – «Non c’è, ma lacon quella storia extra campo ha tanta pressione e tanti problemi. Si tratta di un big match, è complicato fare pronostici, è sempre stata una partita particolare. Sarri? Mi sembra un ottimo allenatore, ha fatto grandi cose ovunque è andato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : La salomonica giustizia sportiva: squalifica curva #Lazio sospesa con la condizionale per cori antisemiti, curva… - Gazzetta_it : Juve: per la Lazio Allegri punta su Vlahovic. Milik o Di Maria a fianco del serbo #laziojuventus - RossiGiobbe : RT @570ae816853d4b6: @FabRavezzani È uno schifo caro direttore! E dire che la juve collabora fattivamente per individuare gli imbecilli res… - EnricoNiente : RT @vlahovismopuro: La Juventus collabora per individuare e colpire i responsabili dei buu. Risultato Curva sud Juve chiusa subito, la curv… - Mattia2814 : RT @AJG_Official: Intera curva Lazio fa cori antisemiti (partita post con la Juve): 1 giornata con sospensiva 200 stronzi in curva fanno u… -