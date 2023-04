Lazio | «Indagine? Noi casa di cristallo | fugheremo ogni dubbio»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente della, Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, sono indagati dalla Procura di Tivoli insieme a Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani per presunte plusvalenze “gonfiate” avvalendosi della collaborazione della Salernitana, così da far scattare le perquisizioni nelle sedi dei due club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : == CALCIO: GDF, PERQUISITE SEDI ROMA, LAZIO E SALERNITANA = (AGI) - Roma, 5 apr. L’indagine si… - FBiasin : ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono in… - capuanogio : L'onda lunga delle inchieste sul calciomercato e sulle plusvalenze arriva a toccare #Roma e #Lazio: indagati i vert… - CalcioFinanza : Lazio: «Indagine? Siamo una casa di cristallo: tutti i documenti sono a posto e disponibili per le autorità. Fugher… - magostinelli7 : Aggiungo Di Bello arbitro e indagine della guardia di finanza, settimana pre #Juventus molto tranquilla per la… -

È quanto emerge da unaColdiretti/Ixè in occasione dell'avvicinarsi della ricorrenza ...agnello cacio e uova al molisano agnello sotto il coppo fino all'abbacchio alla scottadito delÈ quanto emerge da unaColdiretti/Ixe' in occasione dell'avvicinarsi della ricorrenza ...agnello cacio e ova al molisano agnello sotto il coppo fino all'abbacchio alla scottadito del. ...I rapporti trae Salernitana Dal canto suo l'della procura di Tivoli, come specifica in una nota il procuratore capo Francesco Menditto, riguarda la "S. SSpa e U. S. Salernitana ...

La Finanza perquisisce le sedi di Lazio, Roma e Salernitana ... Sport Fanpage

(Teleborsa) - Lo scandalo plusvalenze del calcio italiano, che negli scorsi mesi aveva interessato soprattutto la Juventus, si allarga a Lazio, Salernitana e Roma. Sono due le procure al lavoro, che q ...Quali sono le cifre delle operazioni su cui le indagini si sono focalizzate Stando ai bilanci il totale è di 25,7 milioni. Nel dettaglio, Tiago Casasola (oggi al Perugia in B) fu acquistato ...