Lazio e Roma come la Juve: i pm parlano di «plusvalenze fittizie» e «falso in bilancio» (Di giovedì 6 aprile 2023) In Serie A si apre un nuovo caso plusvalenze. Stavolta, ad essere coinvolti, sono tre club: Lazio, Roma e Salernitana. La Guardia di Finanza, ieri, ha effettuato perquisizioni nelle sedi delle tre società. Sono soprattutto le posizioni di Roma e Lazio ad essere complesse. Per i due club, scrive il Corriere dello Sport, si prefigura uno scenario simile a quello che ha interessato la Juventus, a leggere le parole dei pm. Il quotidiano sportivo scrive: "Per entrambe si prefigura uno scenario in stile Juve, perché i pm nei loro fascicoli hanno usato le stesse parole – «plusvalenze fittizie», «false comunicazioni sociali», «falso in bilancio» – che dal 2021 fanno tremare il club bianconero.

