Lazio, crollo in Borsa sulla scia del caso plusvalenze (Di giovedì 6 aprile 2023) E' di ieri la notizia di perquisizioni della sede della Lazio da parte della Guardia di Finanza per l'acquisizione di documenti nell'ambito dell'indagine su operazioni di compravendita di calciatori. Perquisizioni che – seppur non direttamente collegate a questa indagine – hanno riguardato anche Salernitana (quest'ultima posseduta da Lotito prima della cessione a Iervolino) e Roma. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

