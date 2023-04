Lazio | chiarimento tra Sarri e Luis Alberto dopo gli ultimi screzi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Pace fatta in casatra il tecnico Mauriziogliseguiti dal finale della partita con il Monza Come riferito dall’edizione odierna de Il Messaggero, Mauriziohanno avuto unloo di domenica scorsa al momento della sostituzione in Monza-. Il tecnico, dal ritiro turco in poi, ha deciso di essere più psicologo con il Mago spagnolo e meno rigido proprio come gli aveva suggerito e chiesto Lotito. I frutti positivi in campo da inizio 2023 si stanno decisamente vedendo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.