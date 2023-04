Lavrov in Turchia per parlare di Ucraina. E Putin riceve un Lukashenko “atomico” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo Lavrov è in Turchia in una visita di due giorni con l’omologo Cavusoglu per discutere del conflitto in Ucraina, della cooperazione energetica e, soprattutto, dell’accordo sul transito del grano dal Mar Nero, mentre Ankara si propone come mediatore nella guerra. Citato da Reuters, il ministero degli Esteri russo ha comunicato che Lavrov e Cavusoglu parleranno della “situazione Ucraina” e di una “ampia serie di questioni regionali e internazionali”. “I ministri discuteranno i princìpi e i mezzi per una risoluzione pacifica del conflitto, cosa possibile se Kyiv prenderà in considerazione gli interessi e le preoccupazioni russe”, si legge nella nota. In particolare, è interessante che Mosca si dica aperta a negoziati se l’Ucraina riconoscerà le “nuove realtà” ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russoè inin una visita di due giorni con l’omologo Cavusoglu per discutere del conflitto in, della cooperazione energetica e, soprattutto, dell’accordo sul transito del grano dal Mar Nero, mentre Ankara si propone come mediatore nella guerra. Citato da Reuters, il ministero degli Esteri russo ha comunicato chee Cavusoglu parleranno della “situazione” e di una “ampia serie di questioni regionali e internazionali”. “I ministri discuteranno i princìpi e i mezzi per una risoluzione pacifica del conflitto, cosa possibile se Kyiv prenderà in considerazione gli interessi e le preoccupazioni russe”, si legge nella nota. In particolare, è interessante che Mosca si dica aperta a negoziati se l’riconoscerà le “nuove realtà” ...

