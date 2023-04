(Di giovedì 6 aprile 2023) Sono 443mila le entrateaded oltre 1,5 milioni per il trimestre-giugno, con un incremento della domanda didi circa 76mila unità rispetto ad2022 (+20,6%) e di 186mila unità sul corrispondente trimestre (+13,5%). Le maggiori opportunità disono offerte dal comparto dei servizi turistici con 108mila lavoratori ricercati in concomitanza con le festività pasquali. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. I numeri L’industria nel suo complesso programma 105mila entrate nel mese e circa 400mila nel trimestre, con una crescita rispettivamente del 2,6% e del 13,1% rispetto a un anno fa. Ad, Il ...

Lavoro, ecco le assunzioni programmate dalle imprese ad aprile QuiFinanza

Sono 443mila le entrate programmate dalle imprese ad aprile ed oltre 1,5 milioni per il trimestre aprile-giugno, con un incremento della domanda di lavoro di circa 76mila unità rispetto ad aprile 2022