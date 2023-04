Lautaro Martinez | dopo Spezia-Inter tunnel senza fine | un dato sconforta

(Di giovedì 6 aprile 2023)non segna da un mese, dalla (ultima) vittoria contro il Lecce. Ma più che l’asdel gol, è un altro ilpiù preoccupante. Che coincide col rigore sbagliato in. TORO SPUNTATO – Ci risiamo:è di nuovo a secco di reti.un inizio di 2023 da 7 gol in 8 gare, tra cui 2 in altrettanti derby col Milan, il numero 10 dell’si è inceppato. L’ultima rete risale a un mese fa, nella vittoria casalinga contro il Lecce (nonché l’ultima per i nerazzurri). Sebbene il Toro avrebbe potuto ripetersi pochi giornoquel 2-0, nella trasferta di La. Dove però sbagliò un rigore, rivelatosi poi decisivo. E al momento quell’errore sembra ...

è scarico e fisicamente sotto tono dopo un ottimo inizio di 2023: ecco come sono calate le sue statistiche da ...L'Inter ha uno degli attacchi più prolifici del campionato (47 marcature) grazie, in particolare, al grande apporto del vice - capocannoniere della Serie A,Martínez (14 reti messe a referto) ...Per i granata c'è un giocatore da tenere d'occhio:. L'argentino ha segnato cinque reti in tre sfide alla Salernitana, seconda vittima preferita in Serie A dopo il Cagliari. L'anno ...

Un’altra occasione per il bosniaco, che non avrà più la possibilità di fallire in nerazzurro. Nonostante il momento Simone Inzaghi dimostra di avere fiducia nel calciatore, infatti proprio con la ...Salernitana-Inter: i nerazzurri hanno vinto in trasferta l'anno scorso ma avevano perso le precedenti due sfide. Lautaro si scatena contro i granata.