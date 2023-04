L’Auschwitz Memorial contro la WWE: “Sfruttare quella tragedia per promuovere un match, che schifo” (Di giovedì 6 aprile 2023) Molti fan ed addetti ai lavori l’hanno notato durante la diretta, ma non solo. La WWE, a Wrestlemania, ha utilizzato un’immagine del campo di concentramento di Auschwitz per promuovere l’incontro tra Rey Mysterio ed il figlio Dominik, durante il video package pre incontro. Il tutto ovviamente crediamo sia stato un errore, con gli addetti all’editing che hanno erroneamente inserito le immagini di uno dei luoghi simbolo, purtroppo, dell’Olocausto, nel video dedicato all’incontro padre-figlio dello Showcase of Immortals. L’Auschwitz Memorial, nella giornata di ieri, ha commentato l’accaduto, attaccando la WWE ed affermando che un errore del genere non possa che essere stato voluto, insinuando dunque che la federazione abbia usato di proposito quelle immagini per ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) Molti fan ed addetti ai lavori l’hanno notato durante la diretta, ma non solo. La WWE, a Wrestlemania, ha utilizzato un’immagine del campo di concentramento di Auschwitz perl’intra Rey Mysterio ed il figlio Dominik, durante il video package pre in. Il tutto ovviamente crediamo sia stato un errore, con gli addetti all’editing che hanno erroneamente inserito le immagini di uno dei luoghi simbolo, purtroppo, dell’Olocausto, nel video dedicato all’inpadre-figlio dello Showcase of Immortals., nella giornata di ieri, ha commentato l’accaduto, attaccando la WWE ed affermando che un errore del genere non possa che essere stato voluto, insinuando dunque che la federazione abbia usato di proposito quelle immagini per ...

