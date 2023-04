L'attore torna al festival per presentare il film in costume che lo vede nei panni di Luigi XV (Di giovedì 6 aprile 2023) In attesa della line-up completa, Johnny Depp apre il festival di Cannes 2023 (16-27 maggio) con Jeanne du Barry, film in costume ambientato nel diciottesimo secolo in cui interpreta re Luigi XV. Un grande ritorno per l’attore licenziato da ogni produzione e considerato finito dopo le accuse di molestia di Amber Heard. Johnny Depp e Winona Ryder: le foto di un amore cult guarda le foto Leggi anche › Johnny Depp inizia una nuova vita nella campagna ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 aprile 2023) In attesa della line-up completa, Johnny Depp apre ildi Cannes 2023 (16-27 maggio) con Jeanne du Barry,inambientato nel diciottesimo secolo in cui interpreta reXV. Un grande ritorno per l’licenziato da ogni produzione e considerato finito dopo le accuse di molestia di Amber Heard. Johnny Depp e Winona Ryder: le foto di un amore cult guarda le foto Leggi anche › Johnny Depp inizia una nuova vita nella campagna ...

