L’atto del Garante nei confronti di OpenAI è parte di un «piano strategico»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Cosa comporta l’accordo tradella Privacy e? Abbiamo dialogato con Claudia Giulia Ferrauto, esperta di innovazione e intelligenza artificiale e curatrice e autrice del libro “Intelligenza artificiale”, per capire il suo punto di vista sugli ultimi sviluppi nel confronto tra le due realtà. Al netto del fatto che l’esito dell’incontro è stato positivo, l’esperta ha fatto una serie di osservazioni su quella che – alla fine dei conti – è una vera e propria strategia dadell’Autorità italiana. LEGGI ANCHE >>> Quali Garanti, nel mondo, seguono le orme dell’Italia su ChatGPT e quali no? Un commento all’esito dell’incontro tra ChatGPT e«Trovo molto positivo che, a fronte di questo primo scambio abbastanza forte nei toni per l’eccezionalità del provvedimento emanato dal ...

