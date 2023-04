Latina | prodotti chimici e eternit abbandonati vicino ai campi | sequestrata maxi discarica a Sezze

Leggi su italiasera

(Di giovedì 6 aprile 2023), pezzi di, elettrodomestici e pneumaticiaiagricoli. Una montagna di rifiuti inquinanti e pericolosi è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di, in un’area di circa 10mila mq nel comune di. Nel sito sono stati trovati rifiuti speciali di diversa natura, risultati, da una preliminare verifica effettuata con la collaborazione dell’Arpa Lazio, altamente inquinanti e pericolosi per la salute, come, pneumatici di tir, solventi, materiale ferroso, elettrodomestici, guaine e parte di tettoie in, nonché scarti di demolizioni edilizie. L’intera area che si trova inoltre in prossimità dei ...