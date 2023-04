L’asse tra Meloni e Sánchez per posticipare la scadenza del Pnrr oltre il 2026 (Di giovedì 6 aprile 2023) Politicamente, Giorgia Meloni e Pedro Sánchez non potrebbero essere più lontani. La presidente del Consiglio di destra e il premier spagnolo socialista si sono incontrati ieri a Roma. E, come scrive El Pais, hanno preferito evitare i punti di distanza, giocando invece su temi e interessi comuni. Anche perché, sul fronte europeo, condividono molto di più di quanto le loro appartenenze potrebbero far immaginare. In poco più di un’ora e mezza di confronto, Meloni e Sánchez hanno affrontato i principali nodi nei rapporti con Bruxelles: sostegno incondizionato all’Ucraina contro la Russia, migranti, nuove regole del Patto di Stabilità, energia, utilizzo flessibile dei fondi europei, e soprattutto la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Meloni ha spiegato a Sánchez che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 aprile 2023) Politicamente, Giorgiae Pedronon potrebbero essere più lontani. La presidente del Consiglio di destra e il premier spagnolo socialista si sono incontrati ieri a Roma. E, come scrive El Pais, hanno preferito evitare i punti di distanza, giocando invece su temi e interessi comuni. Anche perché, sul fronte europeo, condividono molto di più di quanto le loro appartenenze potrebbero far immaginare. In poco più di un’ora e mezza di confronto,hanno affrontato i principali nodi nei rapporti con Bruxelles: sostegno incondizionato all’Ucraina contro la Russia, migranti, nuove regole del Patto di Stabilità, energia, utilizzo flessibile dei fondi europei, e soprattutto la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.ha spiegato ache ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MenaNews_info : L’asse tra Erdogan e Xi arriva fino in Siria - Miti_Vigliero : L'asse tra Erdogan e Xi arriva fino in Siria. Ecco perché - cohibadelaserna : RT @formichenews: L’asse tra #Erdogan e #Xi arriva fino in #Siria. Ecco perché Il punto di @FDePalo - FDePalo : RT @formichenews: L’asse tra #Erdogan e #Xi arriva fino in #Siria. Ecco perché Il punto di @FDePalo - formichenews : L’asse tra #Erdogan e #Xi arriva fino in #Siria. Ecco perché Il punto di @FDePalo -

Santa Maria Assunta in Cielo e Cappella Baglioni. I prossimi restauri ...belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'... quando il fundo Sepiciano è menzionato tra i possedimenti assegnati all'... All'interno della chiesa, in asse con il collegamento al palazzo, ... Lo spericolato tentativo diplomatico di far ragionare la Cina La turbolenza sull'asse franco - tedesco è sembrata superata a ... L'incontro più importante della trasferta sarà oggi, un trilaterale ... Tra i lasciti dell'era di Angela Merkel c'è infine il China - Eu ... Salernitana, 7 cessioni sotto i riflettori: tra gli indagati Lotito e Fabiani ...di far figurare risultati positivi di esercizio per consentire l'... Sette, per il momento, le operazioni di compravendita sull'asse ... Carte necessarie per ricostruire le trattative effettuate tra le ... ...belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per'... quando il fundo Sepiciano è menzionatoi possedimenti assegnati all'... All'interno della chiesa, incon il collegamento al palazzo, ...La turbolenza sull'franco - tedesco è sembrata superata a ...'incontro più importante della trasferta sarà oggi, un trilaterale ...i lasciti dell'era di Angela Merkel c'è infine il China - Eu ......di far figurare risultati positivi di esercizio per consentire'... Sette, per il momento, le operazioni di compravendita sull'... Carte necessarie per ricostruire le trattative effettuatele ... L’asse tra Meloni e Sánchez per posticipare la scadenza del Pnrr oltre il 2026 Linkiesta.it