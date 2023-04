Lascia il telefono alla figlia di 5 anni | lei acquista giochi per 2 700 euro

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le sono bastati pochi minuti sola con ildella mamma in mano, per darsipazza gioia con lo shopping online. Negli USA, una bambina di 5è riuscita a spendere 2.700in giocattoli usando lo smartphone della madre, che le avevato il device per poco tempo, certo non immaginando quello che sarebbe potuto accadere. A raccontare la vicenda, ai microfoni di Good Morning America, è stata Jessica Nunes, mamma della piccola con cui a vive a Westport, nel Massachusetts. La 26enne aveva dato il cellularebambina, ma quando ne è rientrata in possesso, ha detto di aver pensato, in un primo momento, di essere stata vittima di una frode, poi però, aprendo la cronologia degli acquisti ha scoperto la lista dello shopping fatto da Lila, sua: tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaCe86 : Mamma lascia il telefono alla figlia di 5 anni, lei compra su Amazon 2.700 euro di giocattoli - Alessan37024000 : @TuttiZangh Dov'è il tuo insegnante di sostegno? Bisogna ammonirlo che ti lascia troppo tempo al telefono - OComastri : Usa, lascia il telefono alla figlia di 5 anni: lei compra 2.700 euro di giocattoli - danieledv79 : RT @AndreaLompio53: Mamma lascia il telefono alla figlia di 5 anni, lei compra su #Amazon 2.700 euro di giocattoli. - Marilenapas : RT @fanpage: Moto da cross elettriche, diverse paia di stivali da cowboy e una Jeep giocattolo Aveva lasciato il suo smartphone alla figli… -

... mentre negli altri casi ilha scattato, la foto è a fuoco ma l'istante non è quello che ... Honor applica comunque una leggera maschera di contrasto che, in una analisi al 100%,...La vocalità di Hogart nonindifferenti per il suo timbro immediatamente riconoscibile, colmo ... Qualche giorno dopo ildi casa Hogarth squilla, dall'altra parte della cornetta c'è ...Ilincustodito - Jessica non ricordava di avere sul dispositivo app in cui è possibile fare acquisti senza dover confermare le carte di credito. Aveva lasciato il suoalla figlia mentre erano in macchina, ma era convinta che stesse giocando con uno dei giochi scaricati sullo smartphone. E invece la piccola faceva shopping compulsivo su Amazon. La scoperta -...

Usa, lascia il telefono alla figlia di 5 anni: lei compra 2.700 euro di giocattoli TGCOM

Dieci moto elettriche, altrettante paia di stivali da cowboy femminili, perfino una Jeep giocattolo. Non è certo una buona idea lasciar smanettare con lo smartphone una bimba di soli 5 anni, e a ..."Che va evidentemente incrementata, per proteggere cittadini e imprese. Quello di mercoledì è un fatto grave, che non ci deve lasciare indifferenti. Certamente il nostro è un territorio ancora meno ...