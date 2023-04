Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : L’Aquila: Mattarella, impegno a completare ricostruzione - yppi2011 : RT @Radio1Rai: ??#Mattarella #Terremoto #Ricorrenza Il doloroso ricordo degli studenti che morirono deve spingere al rilancio dell'universit… - Radio1Rai : ??#Mattarella #Terremoto #Ricorrenza Il doloroso ricordo degli studenti che morirono deve spingere al rilancio dell'… - serenel14278447 : Mattarella,impegno a completare la ricostruzione dell'Aquila - askanews_ita : #Mattarella: a L'Aquila completare la ricostruzione, ci sia una rinascita piena #Terremoto -

Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al Sindaco del Comune dell', Pierluigi Biondi, in cui ricorda che "nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 uno dei ...E' quanto scrive il Presidente della Repubblica Sergioin un messaggio al sindaco del Comune dell', Pierluigi Biondi. .E' quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al sindaco del Comune dell', Pierluigi Biondi."L'impegno di completare la ricostruzione, di sostenere ...

L'Aquila, Mattarella: completare ricostruzione, rinascita piena Tiscali Notizie

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi. "Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno ...E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “L’impegno di completare la ricostruzione, di sostenere ...