L’Aquila | 14 anni fa il terremoto Meloni | Città di esempio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 una scossa di magnitudo 6,2 distrusse buona parte del capoluogo abruzzese causando 309 morti – Sono passati 14dal devastantedel. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 una scossa di magnitudo 6,2 svegliò la, distruggendone buona parte e causando 309 morti. A distanza di tantiinizia a ritrovare il suo antico splendore con le vie principali del centro storico in buona parte ricostruite e tornate ad animarsi grazie allo sforzo dei tanti commercianti che hanno deciso di scommettere ancora sulla loro. Ma tanto c’è ancora da fare. Nelle frazioni e in periferia la situazione è ben diversa, molti sono i paesi dove la ricostruzione procede a rilento, con gli abitanti costretti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono trascorsi 14 anni dal terribile terremoto del 6 aprile 2009 che colpì L'Aquila e l’Abruzzo. Quella tragedia to… - caritas_milano : 309 vittime 1.600 feriti 65.000 sfollati #6aprile 2009 L'Aquila, 14 anni fa il terribile terremoto che devastò la… - matteosalvinimi : Il #6aprile di 14 anni fa un tragico terremoto colpiva L’Aquila e l’Abruzzo, scuotendo l’Italia intera. Teniamo viv… - HakulinenMaria : RT @artedipulire: L'Aquila, La Russa contestato da una cittadina alle commemorazioni del terremoto. Il presidente del Senato arrivato per… - SantaCinzia : RT @enricofromitaly: ???????? TERREMOTO L’AQUILA: Sono trascorsi 14 anni dal terremoto di L’Aquila. Il 6 aprile 2009, alle 03.32, la città è st… -

...73%),(55,09%) e Imperia (51,98%). Lo spopolamento in ... Non è un caso che gli'70 si caratterizzarono per un basso ......In tal senso continuerò a rafforzare sempre di più con orgoglio'... Miceli, di origini siciliane, che da 16vive e lavora a ... che si è svolta all'nello scorso mese di dicembre. In seguito ..." "Grazie al disegno di legge approvato oggi dalla Giunta ... bolli il cui pagamento era stato sospeso durante'emergenza ... ma anche concreto e coerente con le battaglie fatte negliin ...