L' appuntamento | la recensione | La guerra | le ferite dei sopravvissuti e il perdono

La recensione de L'appuntamento, un film selvaggio e caustico con cui la regista di Dio è donna e si chiama Petrunya rivisita il trauma della guerra nei Balcani. In sala dal 6 aprile. Una nuca, i piedi di una donna che camminano tra la polvere e i detriti di un cantiere sconquassato dalle ruspe, le dita di due mani che picchiettano sul volante di un auto. La recensione de L'appuntamento parte da qui, dal montaggio alternato delle immagini d'apertura di un film che prova a ricomporre i frammenti lasciati sospesi per aria da una guerra civile come quella che dal 1991 sconvolse per un decennio i popoli dell'ex-Jugoslavia. Dopo il personalissimo viaggio di Dio è donna e si chiama Petrunya, la regista macedone Teona Strugar Mitevska torna a occuparsi di identità, etnia e …

