L'Antitrust indaga Meta: "Riporti la musica di Siae su Instagram e Facebook" (Di giovedì 6 aprile 2023) L'Authority obbliga l'azienda di Zuckerberg a far ripartire le trattative per le royalties dei brani della società Italiana Autori ed Editori: "Troppa disparità tra le due aziende"

