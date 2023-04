Lance Reddick: svelata la causa di morte della star di John Wick (Di giovedì 6 aprile 2023) TMZ ha appena rivelato la causa di morte di Lance Reddick, la star di John Wick scomparsa all'improvviso all'età di 60 anni lo scorso 17 marzo. La causa di morte ufficiale di Lance Reddick è stata rivelata: secondo il certificato di morte dell'attore, diffuso inizialmente da TMZ ed in seguito da svariate testate giornalistiche statunitensi, la star sarebbe morta a causa di una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica. Il certificato di morte afferma anche che Reddick, che aveva 60 anni, sarà cremato per volere della sua famiglia. L'attore di John ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) TMZ ha appena rivelato ladidi, ladiscomparsa all'improvviso all'età di 60 anni lo scorso 17 marzo. Ladiufficiale diè stata rivelata: secondo il certificato didell'attore, diffuso inizialmente da TMZ ed in seguito da svariate testate giornalistiche statunitensi, lasarebbe morta adi una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica. Il certificato diafferma anche che, che aveva 60 anni, sarà cremato per voleresua famiglia. L'attore di...

