L'amore negli occhi (Di giovedì 6 aprile 2023) Vincenzo Calafiore Quando penso alL'amore il pensiero si scioglie agile nel raccontare delle proprie figure celate fra le reti del ragionamento, dei perché, dei ma; e quando le tematiche più fertili di sollecitazioni riescono a leggere misure narrative articolate, oscillanti fra dialoghi e cose mancate, confessioni, ecco la memoria aprirsi come un album fotografico sfogliato dal desiderio di rivedere, rivivere in forma di immagini e trattenerle in un sospeso gioco di riflessi e di rileggerle nel didascalico specchio di un contrappunto acceso di silenzi e di mancanze, di incompiute. E la memoria torna in un intrecciato parlare di corpi e di fantasie, una sotterranea e persistente linea di continuo richiamo, come a non volerle perderle, custodirle senza alcun attrito, nonostante il denso dibattito dei pensieri. Ma sono dei personaggi inventati dalla fertile ...

