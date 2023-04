L'allenamento di The Rock per avere gambe e pettorali d'acciaio (Di giovedì 6 aprile 2023) L'allenamento di Dwayne Johnson, alias “The Rock”, uno degli attori più pagati al mondo, è proprio quello che ti aspetti. L'attore di **Fast & Furious, **non può certo permettersi di mollare il colpo, dato che l’alta presenza di muscoli nel suo corpo è direttamente proporzionale agli incassi delle pellicole che interpreta. Per questo motivo i muscoli dell'ex wrestler della WWE devono essere sempre allenati e tonici grazie ad un allenamento quotidiano, un workout in palestra assiduo che l'attore mostra spessissimo sul suo Instagram dove dispensa consigli ai suoi follower. L'allenamento di The Rock per pettorali d'acciaio Qualche giorno fa The Rock aveva pubblicato qualche consiglio per allenare petto e dorso con un superset composto da otto esercizi ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 aprile 2023) L'di Dwayne Johnson, alias “The”, uno degli attori più pagati al mondo, è proprio quello che ti aspetti. L'attore di **Fast & Furious, **non può certo permettersi di mollare il colpo, dato che l’alta presenza di muscoli nel suo corpo è direttamente proporzionale agli incassi delle pellicole che interpreta. Per questo motivo i muscoli dell'ex wrestler della WWE devono essere sempre allenati e tonici grazie ad unquotidiano, un workout in palestra assiduo che l'attore mostra spessissimo sul suo Instagram dove dispensa consigli ai suoi follower. L'di Theperd'Qualche giorno fa Theaveva pubblicato qualche consiglio per allenare petto e dorso con un superset composto da otto esercizi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio105 : Ti faresti mai fare la scheda in palestra da The Rock? #TheRock #allenamento #gambe - ValePieraccini : @Michelejuve259 @pinkfloyd Grande ???? anch’io spesso ascolto i Pink - che sono il mio pane quotidiano - in palestra… - footslavex : RT @madame_eva3: ???? Workout done ? Shower done. ? What is missing? Ah yes, the lunch offered. Move. ?? ???? Allenamento fatto? Doccia fatta… -