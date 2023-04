(Di giovedì 6 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si è introdotto nel centro commerciale Mec Shopping diPertusellando numerosi capi d’abbigliamento, ma è scattato l’allarme facendo intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri. Ilè così finito nei guai: colto in flagrante, è stato ammanettato e condotto in carcere per esserequesta mattina, 6 aprile, per direttissima al tribunale ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ladro ruba vestiti al Mec di Caronno, fermato e subito processato Il Notiziario

Si è introdotto nel centro commerciale Mec Shopping di Caronno Pertusella rubando numerosi capi d'abbigliamento, ma è scattato l'allarme facendo intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri. Il ...