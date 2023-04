Laboratori Chimici Stante: richieste di analisi ambientali in aumento, riconfermata la leadership nel settore (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - L'azienda di Bologna, già punto di riferimento nel campo delle indagini ambientali, ha potenziato i propri servizi dedicati all'analisi di prodotti cosmetici e all'igiene industriale per la sicurezza sul lavoro, consolidando così la propria presenza sul mercato. Bologna, 06/04/2023. Negli ultimi anni, la sicurezza ambientale è diventata sempre più importante per aziende di ogni dimensione. Dalle grandi realtà industriali alle piccole imprese locali, c'è una crescente esigenza di affidarsi a strutture specializzate in grado di garantire analisi ambientali affidabili e tempestive, anche rispettando scadenze stringenti. «Osserviamo una maggior domanda di analisi chimiche ambientali e contestualmente sono aumentate anche le tipologie di indagini richieste ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) - L'azienda di Bologna, già punto di riferimento nel campo delle indagini, ha potenziato i propri servizi dedicati all'di prodotti cosmetici e all'igiene industriale per la sicurezza sul lavoro, consolidando così la propria presenza sul mercato. Bologna, 06/04/2023. Negli ultimi anni, la sicurezza ambientale è diventata sempre più importante per aziende di ogni dimensione. Dalle grandi realtà industriali alle piccole imprese locali, c'è una crescente esigenza di affidarsi a strutture specializzate in grado di garantireaffidabili e tempestive, anche rispettando scadenze stringenti. «Osserviamo una maggior domanda dichimichee contestualmente sono aumentate anche le tipologie di indaginiai ...

