La vita politica di Trump da imputato è iniziata con una sconfitta per fortuna

(Di giovedì 6 aprile 2023) La giornata del 4 aprile è stata pessima sia per l’uomo Donald sia per il leader. Più o meno nelle stesse ore in cui il signor Donald entrava nel tribunale penale di New York, in stato di arresto, per farsi leggere i trentaquattro capi di accusa per i quali sarà processato, il leaderincassava una sonora. L’ennesima da quando guida il partito repubblicano, la prima del suo nuovo corso di leader e. È successo in Wisconsin, nell’ambito di un’elezione locale per eleggere un giudice alla Corte Suprema dello Stato. L’elezione, che in condizioni normali sarebbe dovuta passare sotto silenzio, in realtà è già passata alla storia per essere stata la più costosa del suo genere (in tutto le campagne elettorali dei suoi contendenti sono costate più di trenta milioni di dollari: un record per una ...