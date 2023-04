La violenza sul treno a Milano, la vittima: «C'era un altro passeggero che se ne è andato» (Di giovedì 6 aprile 2023) La ventunenne di origini toscane ha denunciato l'aggressione raccontando di essere stata immobilizzata tra il finestrino e i sedili. I reati in Italia sono in calo, non le violenze sessuali che sono aumentate di quasi il 16% fra 2021 e 2022 Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) La ventunenne di origini toscane ha denunciato l'aggressione raccontando di essere stata immobilizzata tra il finestrino e i sedili. I reati in Italia sono in calo, non le violenze sessuali che sono aumentate di quasi il 16% fra 2021 e 2022

