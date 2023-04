La “supremazia padronale” dei condannati per lo sfruttamento degli “schiavi del fotovoltaico” nel Salento | “Stivali piccoli? Si taglino i piedi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Che si” se glisono troppooppure “cheglidavanti con ifuori”. Rispondevano così i padroni della società italo-spagnola Tecnova ai lavoratori stranieri che chiedevano calzature idonee per lavorare comenei campi per la costruzione di impianti fotovoltaici. Il “green”, le energie del futuro, installato con pratiche medievali. Giornate intere con la schiena piegata per paghe da fame. Anche dodici ore al giorno, tutti giorni, anche la domenica. Nemmeno la pioggia e il fango dovevano fermare le attività che la magistratura ha definito “gravemente lesive della dignità dell’uomo, dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali”. Era il 2011 e il giudice per le indagini preliminari di Lecce ...