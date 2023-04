La storia tra Oriana e Daniele è seria: lui l'ha portata a casa sua (Di giovedì 6 aprile 2023) Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono più uniti che mai. Da quando è finito il Grande Fratello Vip non si sono più lasciati e Leggi su europa.today (Di giovedì 6 aprile 2023)Dal Moro eMarzoli sono più uniti che mai. Da quando è finito il Grande Fratello Vip non si sono più lasciati e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Le figurine che ci fanno conoscere la storia del nostro pianeta, degli animali e la nostra! I Cucciolotti tra gli a… - santegidionews : In #Libano con #SantEgidio tra i profughi in fuga. La storia di Hassan e l'arrivo in #Italia con i… - GiorgiaMeloni : Il settore agroalimentare e quello del vino rappresentano la perfetta sintesi tra economia, lavoro, salute, cultura… - paoli7285 : @la_stordita Si sta parlando di due tra i migliori allenatori della storia del calcio probabilmente, io sincerament… - infoitcultura : La storia tra Oriana e Daniele è seria: lui l'ha portata a casa sua -