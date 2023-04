La Sirenetta, il film live action modifica le canzoni per il consenso di Ariel (Di giovedì 6 aprile 2023) Il compositore Alan Menken ha aggiornato i testi di "Baciala" e "Triste anima sola" Alan Menken, compositore della musica per il film originale de “La Sirenetta” ha rivelato in una recente intervista a Vanity Fair America di aver modificato il testo delle canzoni nel live action a causa del messaggio negativo contenute nei brani: “Ci sono alcuni ritocchi al testo di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo su Ariel”. Nella scena della canzone “Baciala”, il principe Eric è incoraggiato a baciare Ariel”, intepretata da Halle Bailey, che in questo momento del film non ha più voce. Il compositore poi ha aggiunto: “Abbiamo corretto anche qualche verso di Triste ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Il compositore Alan Menken ha aggiornato i testi di "Baciala" e "Triste anima sola" Alan Menken, compositore della musica per iloriginale de “La” ha rivelato in una recente intervista a Vanity Fair America di averto il testo dellenela causa del messaggio negativo contenute nei brani: “Ci sono alcuni ritocchi al testo di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo su”. Nella scena della canzone “Baciala”, il principe Eric è incoraggiato a baciare”, intepretata da Halle Bailey, che in questo momento delnon ha più voce. Il compositore poi ha aggiunto: “Abbiamo corretto anche qualche verso di Triste ...

