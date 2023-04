La Sirenetta | canzoni modificate nel live action Disney

(Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo le ultime rivelazioni da parte del compositore Alan Menken; i testi delledel, La, sono stati modificati per essere in linea con i valori odierni Emergono nuovi dettagli e anticipazioni sul prossimo, La. Secondo quanto trapelato sul web nelle ultime ore; dopo i cambiamenti culturali introdotti nella nuova versione lasembra aver deciso di apportare le modifiche ai testi delleoriginari del film. Una notizia che ha lasciato di sasso i fan già inondati dalle precedenti scelte adottate nel film. Lo stesso compositore ufficiale Alan Menken ha tenuto la mano morbida sulla scottante notizia, dichiarando di aver attuato una scelta seguendo lo ...

Entrambe lesono state scritte tra il 1987 e il 1989 per la colonna sonora dellaoriginale, il che le rende antiquate da oltre trent'anni. Probabilmente, quindi, era ora di ......per adattarle "alle nuove sensibilità " : entrando nel dettaglio, sono state cambiate alcune parole per rendere più chiaro il consenso di Ariel nei confronti del Principe Eric. La...La- I cambiamenti apportati alleper adattarle alla "sensibilità contemporanea" Alan Menken , storico compositore di colonne sonore Disney - candidato 8 volte al premio Oscar, per ...

Sia Baciala sia La canzone di Ursula subiranno modifiche al testo. Il problema «Le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo sulla protagonist ...Dopo le polemiche legate alla scelta politicamente corretta di un’attrice nera per re-interpretare la protagonista, il live-action Disney ha deciso di modificare i testi delle canzoni per “rendere chi ...