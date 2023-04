La serie “Jams” arriva in Spagna: dopo HBO Latinoamèrica sarà trasmessa da Tve (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “Jams”, la pluripremiata serie coprodotta da Rai Kids e Stand by me, dopo il grande successo ottenuto in Italia e all’estero, debutterà anche in Spagna, dove sarà trasmessa dalla TVE sul canale “Clan”, dedicato ai ragazzi, probabilmente già dopo l’estate. La serie, andata in onda in Italia su Rai Gulp con 4 stagioni e un’edizione speciale ambientata e realizzata durante la pandemia da Covid-19, era già stata distribuita con la collaborazione con RaiCom in tutto il Sud e Centro America da HBO Latinoamérica. L’innovativa serie creata da Simona Ercolani è stata la prima in Italia dedicata ai kids ad affrontare il tema delle molestie sui minori, aiutando i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA – “”, la pluripremiatacoprodotta da Rai Kids e Stand by me,il grande successo ottenuto in Italia e all’estero, debutterà anche in, dovedalla TVE sul canale “Clan”, dedicato ai ragazzi, probabilmente giàl’estate. La, andata in onda in Italia su Rai Gulp con 4 stagioni e un’edizione speciale ambientata e realizzata durante la pandemia da Covid-19, era già stata distribuita con la collaborazione con RaiCom in tutto il Sud e Centro America da HBO Latinoamérica. L’innovativacreata da Simona Ercolani è stata la prima in Italia dedicata ai kids ad affrontare il tema delle molestie sui minori, aiutando i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi ...

