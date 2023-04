La scelta che non è piaciuta Inzaghi | retroscena esplosivo | perché rischia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Salerno nel giorno del Venerdì santo per l'Inter, la passione dipassa dalla squadra di Paulo Sousa nel momento cruciale della stagione. Vincere, per evitare di essere crocifisso. E scavare ulteriormente un terreno più che mai friabile sotto i suoi piedi. Il futuro sulla panchina dell'Inter passa dalla qualificazione alla prossima Champions League e dagli esiti delle due coppe in cui la squadra nerazzurra è ancora coinvolta. L'appeal dell'ex-tecnico della Lazio, però, è ai minimi storici. La piazza gli rimprovera tanti errori e una gestione delle partite, reiterata, che sta stancando. Non ènemmeno la gestione della comunicazione dell'allenatore piacentino che, scavalcando i problemi, rimarca spesso meriti passati che, si sa, nel calcio sono una terra straniera. Simone, dunque, messo sotto accusa sotto più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Se vuole gliene giro un'altra di notizia, che magari le interessa di più. È il documento di Deloitte, società di re… - fcin1908it : “Penso che l’Inter andrà con Inzaghi fino al termine della stagione per poi cambiare in estate. Ma è chiaro da sett… - chiaragribaudo : Dalle bozze che circolano, il Governo Meloni elimina la certificazione per la parità di genere dal nuovo… - nigno11 : @CasticThe @giusepp08428445 @MarcoFattorini Beh, se è come dici, perché non farli votare di nuovo, sotto egida ONU… - VivMilano : RT @Caterin07136827: A volte tutto quello che serve per essere felici è solo un po' di spudorato coraggio. #provareAncora a trasformare un… -

Ne consegueappaiono poco abituati a delineare le proprie passioni e a investire sul futuro a lungo termine. Questo non aiuta gli adolescenti, e neppure i genitori, a sostenere unadi ...Ladi esporre le opere in originale accanto a fotografiemostrano dove, e come, si trovavano negli anni della guerra, è forse una delle più emozionanti del percorso proposto. Con un ......ce ne siano, ma non certo per far arrivare i soldi ai concordati romani'. Il tempo della cessione, secondo Praga, era un altro: 'C'è stato un momento in cui si sarebbe potuto fare unae ...

Francisi, Fondazione Milano Cortina: «La scelta migliore per il pattinaggio veloce è l’Ovale a ... Il Sole 24 ORE

Le motivazioni di tale scelta non sono ridare speranza alla popolazione di un ... come corsi di formazione e opportunità lavorative, che nelle strutture carcerarie “normali” servono (seppure non ...perché è una delle persone più straordinarie che io abbia incontrato, al di là di alcune scelte private che non condivido. Nel 2007 l'ho consacrato alla Madonna di Loreto. In queste ore, è giunta la ...