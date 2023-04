La rivoluzione elettrica delle auto: arrivano le batterie alternative al litio (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ ufficialmente partita la rivoluzione elettrica delle auto. La mobilità elettrica fino a questo momento si è affidata al litio e ora si aprono nuove strade alla produzione di mezzi elettrificati con batterie che utilizzano materiali alternativi. Il mercato delle auto elettriche ha visto infatti progressi importanti negli ultimi anni, con una crescita esponenziale della richiesta di batterie. Attualmente il grande protagonista rimane il litio, ma in futuro questo elemento chimico potrebbe vivere una fase di scarsità. Per questa ragione, la ricerca sta sperimentando nuove alternative per la produzione di batterie che siano sostenibili ed efficienti. Una ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ ufficialmente partita la. La mobilitàfino a questo momento si è affidata ale ora si aprono nuove strade alla produzione di mezzi elettrificati conche utilizzano materiali alternativi. Il mercatoelettriche ha visto infatti progressi importanti negli ultimi anni, con una crescita esponenziale della richiesta di. Attualmente il grande protagonista rimane il, ma in futuro questo elemento chimico potrebbe vivere una fase di scarsità. Per questa ragione, la ricerca sta sperimentando nuoveper la produzione diche siano sostenibili ed efficienti. Una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Masssimilianoo : Se alla base della nuova rivoluzione elettrica ci sono le terre rare... essendo rare, per quanti anni potremo sfrut… - koaz74 : RT @lucfreemind: @pierodallerive @michele_geraci @mapkomarco521 Certo eliminiamo il petrolio per sfruttare e schiavizzare donne e bambini i… - lucfreemind : @pierodallerive @michele_geraci @mapkomarco521 Certo eliminiamo il petrolio per sfruttare e schiavizzare donne e ba… - GiaSilvestrini : Che la rivoluzione della mobilità elettrica di sta già affermando…. - notiziariofinan : Se pensiamo alla rivoluzione elettrica in atto negli ultimi anni nel mondo delle quattro ruote, è impossibile non p… -