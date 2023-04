La ricetta della Carbonara raccontata da chi l'ha trasformata in arte (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - “Cos'è la Carbonara per me? Direi soprattutto una compagna di viaggio. Mi ha accompagnato in tutta la mia carriera professionale sin dagli esordi”. Luciano Monosilio, ex chef del ristorante Piparo di Roma, oggi con un locale tutto proprio – Luciano – al confine con il cuore della Roma papalina, dietro Campo de' Fiori, una Stella Michelin acquisita ancor giovanissimo, definisce in questo modo cos'è per lui questo primo piatto. Lui è anche stato ribattezzato Mr. Carbonara, sorta di imperatore del genere. Il suo piatto distintivo, quello che lo ha caratterizzato. Quindi alla vigilia del “Carbonara Day”, che cade rigorosamente il 6 aprile di ogni anno, è quasi un obbligo andare a bussare alla sua porta. Come spiega lui stesso con soddisfazione, la Carbonara “è un piatto che mi ha fatto conoscere e ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - “Cos'è laper me? Direi soprattutto una compagna di viaggio. Mi ha accompagnato in tutta la mia carriera professionale sin dagli esordi”. Luciano Monosilio, ex chef del ristorante Piparo di Roma, oggi con un locale tutto proprio – Luciano – al confine con il cuoreRoma papalina, dietro Campo de' Fiori, una Stella Michelin acquisita ancor giovanissimo, definisce in questo modo cos'è per lui questo primo piatto. Lui è anche stato ribattezzato Mr., sorta di imperatore del genere. Il suo piatto distintivo, quello che lo ha caratterizzato. Quindi alla vigilia del “Day”, che cade rigorosamente il 6 aprile di ogni anno, è quasi un obbligo andare a bussare alla sua porta. Come spiega lui stesso con soddisfazione, la“è un piatto che mi ha fatto conoscere e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucina_Italiana : Domani è il #carbonaraday e quindi non resta che prepararci al meglio con la ricetta classica di uno dei piatti pi… - Giorgiolaporta : Il barista sotto casa per darmi un caffè all’aperto aveva diritto di sapere se io fossi o non fossi vaccinato, se f… - sulsitodisimone : La ricetta della Carbonara raccontata da chi l'ha trasformata in arte - sevenblog_it : Tratta dal primo episodio della serie 22.11.63 ecco la ricetta del Margarita che Jake Epping ordina a El Conejo. - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Certamente vero...come: - la ricetta originale della Coca-Cola è di Archimede di Siracusa; - la mitica Route 66 collega… -