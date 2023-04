La rabbia dei tifosi. 'Ma i Friedkin dov'erano quando hanno preso la Roma?'. 'Lazio vittima per salvare la Juve' (Di giovedì 6 aprile 2023) Un fulmine a ciel sereno per i tifosi di Roma e Lazio, che seguono con ansia le inchieste portate avanti dalla Procura della Capitale e quella di Tivoli. E naturalmente, una parte del popolo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Un fulmine a ciel sereno per idi, che seguono con ansia le inchieste portate avanti dalla Procura della Capitale e quella di Tivoli. E naturalmente, una parte del popolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... croma64 : RT @dariodangelo91: 1/n ?????? E come d'improvviso scoppia nuovamente la rabbia del popolo dell'#Iran. Centinaia, forse migliaia di persone… - tizziviola : @danieledv79 @matteorenzi Non sanno come attaccarlo . Adesso si preoccupano anche dei figli. Tutta rabbia che fa' sangue amaro - AlbertoMalpe : RT @Don_Friedkin: Un episodio schifoso che mi mette tantissima rabbia e tristezza. Devono vietare ai genitori di assistere alle partite gio… - mmax50 : RT @dariodangelo91: 1/n ?????? E come d'improvviso scoppia nuovamente la rabbia del popolo dell'#Iran. Centinaia, forse migliaia di persone… - RadioItaliaIRIB : La rabbia dei palestinesi per l'assalto della polizia israeliana ad Al Aqsa -