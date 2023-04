La Questione Morale, in versione riveduta e corretta, per di più in trasferta (Di giovedì 6 aprile 2023) Enrico Berlinguer, da dove si trova, sicuramente avrà approvato quanto ha deciso il procuratore di Manhattan nei confronti dell’ex presidente americano Trump. Erano gli anni ’70 quando il segretario del PCI parlò per la prima volta della Questione Morale. All’ inizio si riferiva all”invadenza dei partiti nelle istituzioni pubbliche, del resto le espressioni Manuale Cencelli e Sottogoverno risalgono al periodo immediatamente precedente quella stagione. Se quell’ uomo politico potesse riformulare il suo pensiero oggi con l’intento di ampliare e attualizzare quanto all’ epoca osservato e preso in considerazione, con molta probabilità si troverebbe di fronte a una scelta non facile sull’argomento dal quale iniziare. A quell’ epoca lo storico dirigente comunista si riferiva all’etica dei personaggi politici nella gestione della cosa pubblica. Si riferiva al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) Enrico Berlinguer, da dove si trova, sicuramente avrà approvato quanto ha deciso il procuratore di Manhattan nei confronti dell’ex presidente americano Trump. Erano gli anni ’70 quando il segretario del PCI parlò per la prima volta della. All’ inizio si riferiva all”invadenza dei partiti nelle istituzioni pubbliche, del resto le espressioni Manuale Cencelli e Sottogoverno risalgono al periodo immediatamente precedente quella stagione. Se quell’ uomo politico potesse riformulare il suo pensiero oggi con l’intento di ampliare e attualizzare quanto all’ epoca osservato e preso in considerazione, con molta probabilità si troverebbe di fronte a una scelta non facile sull’argomento dal quale iniziare. A quell’ epoca lo storico dirigente comunista si riferiva all’etica dei personaggi politici nella gestione della cosa pubblica. Si riferiva al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MASTERofGECKOS : RT @EmmaKump: @Uni91070952 La corruzione non è una questione di soldi, ma di spessore morale. Pepe Mujica quando era presidente dell'Urugu… - ZeroToTwelve : @SoloMilan68 @AlexMuccini La questione morale a singhiozzo avrebbe senso se ci fosse davvero. Con Koulibaly è stata… - Carmenru47 : La questione morale all'italiana ?? - avv_gioia : RT @EmmaKump: @Uni91070952 La corruzione non è una questione di soldi, ma di spessore morale. Pepe Mujica quando era presidente dell'Urugu… - PanPanVittoria : RT @EmmaKump: @Uni91070952 La corruzione non è una questione di soldi, ma di spessore morale. Pepe Mujica quando era presidente dell'Urugu… -