"La prossima batosta". Pd, rivolta contro Schlein: chi vuole farla saltare subito (Di giovedì 6 aprile 2023) I dati definitivi delle elezioni in Friuli Venezia Giulia hanno, per la prima volta dal 26 febbraio, cambiato l'umore al Nazareno. È vero che Elly Schlein non ha responsabilità nella scelta di candidati e alleanze. Ma il quadro consegnato dal voto friulano riapre un problema fin qui rimosso: le alleanze. Il Pd è risultato il quarto partito con il 16,49%. Due punti in meno rispetto al 2018 (18,11%). Il candidato del centrosinistra, appoggiato da Pd e M5S insieme, si è fermato al 28,37%. Meno della metà del vincitore, Massimiliano Fedriga. Sotto il 30%. Peggio di sempre. Per non dire degli alleati: M5S, fermo al 2,4 per cento, e il Terzo Polo (che correva da solo) al 2,7%. Un esito che ripropone il dilemma: come fare a costruire una coalizione competitiva? È vero che alle elezioni europee ognuno correrà da solo. Ma poi arriveranno le Politiche. E in mezzo ci saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifiaschet1 : @MassimoTorre51 Elly continua così.vai forte , per la discesa tu e il tuo cadaverico partito alla prossima batosta - duccio_franci : @Agenzia_Ansa Al 29% per la sinistra è l'ennesima scoppola. Ed avanti verso la prossima batosta elettorale. - gennylan : @FaCa1992 @Torrenapoli1 Io ci metto anche troppe feste in città, che anche solo inconsciamente influisce, la città… - RiccardoUrbani3 : @loro_alessandro @La_manina__ @AndreaMarcucci @pdnetwork Alla prossima batosta ce lo riprendiamo. Il PD. Il populismo non durerà per sempre -