La proposta di Marotta alla FIGC contro il razzismo negli stadi

(Di giovedì 6 aprile 2023) I cori e gli ululati nei confronti di Romelu Lukaku messi in atto da una parte della curva della Juventus nella recente sfida di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter all’Allianzum, hanno riportato il nefando tema delal centro delle discussioni tra i tavoli dei vertici del calcio italiano, che adesso forse sarà chiamato ad un posizione molto più netta verso tale tema, investito da varie e pesanti critiche provenienti dall’estero. A tal proposito sarebbe in procinto di essere presentata, da parte dell’AD nerazzurro Beppe, unaal prossimo consiglioproponeil VAR in diretta Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’amministratore delegato dell’Inter Beppeè pronto a ...

VAR IN DIRETTA - Come riferisce La Repubblica , l'amministratore delegato dell'Inter è pronto a presentare una proposta nel prossimo consiglio della Figc : l'introduzione di un Var per il razzismo.

Come riportato da Repubblica.it, dopo il caso Lukaku l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha avanzato una proposta per combattere il razzismo negli stadi e la porterà al prossimo Consiglio FIGC. Una sorta di "Var per il razzismo" dove l'arbitro intervenga in diretta.