La pornostar Silvia Soprano si ritira a 25 anni e a FQMagazine racconta | “Mi sento sempre più persa e meno rappresentata Tutto è cambiato”

"In questo mondo mi sento sempre più persa e sempre meno rappresentata per questo ho deciso che non girerò più scene professionali e non mi troverete in nessun'altra piattaforma di contenuti espliciti". Silvia Soprano, 25 anni, romana, ma residente a Barcellona, un visino che ricorda Anne Hathaway, si ritira dal mondo del porno. Popolarissima e richiestissima star (oltre 144 film nei soli tre anni di attività) del settore, ha annunciato ai suoi fan sui suoi canali social che con la carriera da pornostar si chiude. È un ritiro dalle scene temporaneo o definitivo?Definitivo. Assolutamente definitivo. Qual è la motivazione di questa scelta radicale?"Da qualche mese sono ferma. L'ultima ...

